ЕС на фоне обострений в Азове заявил о готовности усиливать поддержку Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Европейский Союз на фоне обострения ситуации с Россией на Азове заявил о готовности усиливать поддержку Украины. Об этом сказала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини перед началом заседания Европейского Совета 13 декабря 2018 в Брюсселе, передает корреспондент УНН.
По словам Могерини, на заседании будет обсуждаться позиция ЕС по напряженности в Азовском море, которую она обсудила на прошлой неделе с главой МИД Украины Павлом Климкиным и с Президентом Петром Порошенко вечером накануне.
"Европейский Совет, по моему убеждению, будет поддерживать нашу сильную позицию и наше требование к России по освобождению судов и экипажей, и подтвердит не только нашу решительную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, но и нашу сильную политику неприятия русской оккупации Крымского полуострова и очень существенный пакет поддержки Украины, который ЕС ввел до сих пор и готов усиливать", - сказала она.
Как сообщал ранее УНН, сегодня после обеда ожидается, что лидеры государств ЕС продолжат экономические санкции в отношении России.