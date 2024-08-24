ЕС на следующей неделе обсудит отправку инструкторов в Украину для обучения солдат - СМИ

Министры иностранных дел и обороны Европейского союза в середине следующей недели впервые обсудят вопрос отправки европейских солдат в Украину в качестве инструкторов. Об этом пишет WELT, передает УНН.

Детали

Отмечается, що вопрос отправки европейских солдат в Украину также будет обсуждаться на встрече послов ЕС в так называемом комитете по политике и безопасности (PSC) во вторник. Окончательное решение должно быть принято не позднее ноября.

В середине ноября мандат нынешней европейской учебной миссии для украинских солдат (EUMAM UKR), которая до сих пор проходила исключительно на территории ЕС и в основном в Германии и Польше, должен быть продлен через два года. В связи с этим мандат может быть расширен, чтобы в будущем включить обучение непосредственно в Украине.

Франция отчаянно хочет, чтобы европейцы выполнили просьбу Киева и обучили солдат в Украине в дополнение к уже существующим тренировкам. Париж поддерживают страны Балтии, Польша, Дания и Швеция. Правительство Германии, напротив, выступает против обучения украинских солдат на местах. В ФРГ опасаются дальнейшей эскалации и неисчислимых рисков. Пока позицию Берлина разделяют Мальта, Австрия, Словения и Венгрия.

Франция планирует создать коалицию инструкторов для отправки в Украину