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ЄС наступного тижня обговорить відправлення інструкторів в Україну для навчання солдатів - ЗМІ

ЄС наступного тижня обговорить відправлення інструкторів в Україну для навчання солдатів - ЗМІ

Київ • УНН

 • 101334 перегляди

Міністри ЄС наступного тижня розглянуть питання відправки європейських інструкторів в Україну. Франція та низка країн підтримують ідею, Німеччина та деякі інші виступають проти через ризики ескалації.

Міністри закордонних справ і оборони Європейського союзу в середині наступного тижня вперше обговорять питання відправки європейських солдатів в Україну в якості інструкторів.  Про це пише WELT, передає УНН

Деталі

Зазначається, що питання відправки європейських солдатів в Україну також обговорюватимуть на зустрічі послів ЄС у так званому комітеті з політики та безпеки (PSC) у вівторок. Остаточне рішення має бути ухвалено не пізніше листопада.

У середині листопада мандат нинішньої європейської навчальної місії для українських солдатів (EUMAM UKR), яка дотепер відбувалася винятково на території ЄС та здебільшого в Німеччині та Польщі, має бути продовжений через два роки. У зв'язку з цим мандат може бути розширено, щоб у майбутньому включити навчання безпосередньо в Україні. 

Франція відчайдушно хоче, щоб європейці виконали прохання Києва і навчили солдатів в Україні на додаток до вже наявних тренувань. Париж підтримують країни Балтії, Польща, Данія і Швеція. Уряд Німеччини, навпаки, виступає проти навчання українських солдатів на місцях. У ФРН побоюються подальшої ескалації та незліченних ризиків. Поки що позицію Берліна поділяють Мальта, Австрія, Словенія та Угорщина.

Франція планує створити коаліцію інструкторів для відправлення до України08.06.2024, 00:48 • 18953 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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