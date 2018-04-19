ЕС хочет иметь своего спецпредставителя по вопросам Донбасса и Крыма

"ЕС должен предоставлять предложения относительно собственной роли в решении конфликта (в Украине - ред.), например - назначение специального представителя по конфликту в Восточной Украине и Крыму", - говорится в заявлении комитета.

Напомним, в июле 2017 года Соединенные Штаты Америки назначили Курта Волкера своим специальным представителем по Украине.