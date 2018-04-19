ЄС хоче мати свого спецпредставника з питань Донбасу і Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Спецпредставника з питань Донбасу та Криму хочуть призначити в ЄС. Завдяки цьому Європа зможе зробити більше для вирішення конфлікту в Україні. Відповідне рішення було ухвалено у Страсбурзі під час засідання Парламентського комітету асоціації ЄС-Україна, передає УНН.
"ЄС має надавати пропозиції щодо власної ролі у вирішенні конфлікту (в Україні – ред.), наприклад - призначення спеціального представника щодо конфлікту в Східній Україні та Криму", - зазначено у заяві комітету.
Нагадаємо, у липні 2017 року Сполучені Штати Америки призначили Курта Волкера своїм спеціальним представником щодо України.