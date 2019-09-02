ЕС инвестирует более 360 млн евро в мост, который улучшит сообщение Румынии с Украиной

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 30248 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 116991 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 127738 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 119020 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 123995 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 127475 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152364 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150912 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140793 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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ЕС инвестирует более 360 млн евро в мост, который улучшит сообщение Румынии с Украиной

ЕС инвестирует более 360 млн евро в мост, который улучшит сообщение Румынии с Украиной

Киев  •  УНН

 • 9759 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Европейский фонд регионального развития (ERDF) инвестирует 363,3 млн евро в строительство моста через реку Дунай в городе Брэила на юго-востоке Румынии, чтоб улучшить качество жизни в регионе за счет более коротких поездок и сообщений с Молдовой и Украиной, передаёт УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Еврокомисии.

“Этот финансируемый ЕС проект, несомненно, улучшит качество жизни в регионе благодаря сокращению поездок и многому другому. Облегчая связи с Молдовой и Украиной, этот проект сплоченности также поможет укрепить отношения ЕС с соседям”, — сказал комиссар Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан.

Проект также предусматривает строительство дорог для улучшения транспортных связей черноморского региона Румынии.

Ожидается, что проект будет завершен к концу 2023 года.

Как сообщал УНН, ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Украина за пять лет стала более устойчивой, но кризис еще не завершен.

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