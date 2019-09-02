ЕС инвестирует более 360 млн евро в мост, который улучшит сообщение Румынии с Украиной
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Европейский фонд регионального развития (ERDF) инвестирует 363,3 млн евро в строительство моста через реку Дунай в городе Брэила на юго-востоке Румынии, чтоб улучшить качество жизни в регионе за счет более коротких поездок и сообщений с Молдовой и Украиной, передаёт УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Еврокомисии.
“Этот финансируемый ЕС проект, несомненно, улучшит качество жизни в регионе благодаря сокращению поездок и многому другому. Облегчая связи с Молдовой и Украиной, этот проект сплоченности также поможет укрепить отношения ЕС с соседям”, — сказал комиссар Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан.
Проект также предусматривает строительство дорог для улучшения транспортных связей черноморского региона Румынии.
Ожидается, что проект будет завершен к концу 2023 года.
Как сообщал УНН, ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Украина за пять лет стала более устойчивой, но кризис еще не завершен.