ЕС инвестирует более 360 млн евро в мост, который улучшит сообщение Румынии с Украиной

“Этот финансируемый ЕС проект, несомненно, улучшит качество жизни в регионе благодаря сокращению поездок и многому другому. Облегчая связи с Молдовой и Украиной, этот проект сплоченности также поможет укрепить отношения ЕС с соседям”, — сказал комиссар Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан.

Проект также предусматривает строительство дорог для улучшения транспортных связей черноморского региона Румынии.

Ожидается, что проект будет завершен к концу 2023 года.

Как сообщал УНН, ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Украина за пять лет стала более устойчивой, но кризис еще не завершен.