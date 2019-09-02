ЄС інвестує понад 360 млн євро у міст, який покращить сполучення Румунії з Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Європейський фонд регіонального розвитку (ERDF) інвестує 363,3 млн євро у будівництво моста через річку Дунай в місті Бреїла на південному сході Румунії, щоб поліпшити якість життя в регіоні за рахунок більш коротких поїздок і повідомлень з Молдовою і Україною, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби Єврокомісії.
"Цей фінансований проект ЄС, безсумнівно, поліпшить якість життя в регіоні завдяки скороченню поїздок і багато чому іншому. Полегшуючи зв'язку з Молдовою і Україною, цей проект згуртованості також допоможе зміцнити відносини ЄС з сусідам", - сказав комісар Європейського Союзу з питань європейської політики сусідства і переговорів по розширенню Йоханнес Хан.
Проект також передбачає будівництво доріг для поліпшення транспортних зв'язків чорноморського регіону Румунії.
Очікується, що проект буде завершений до кінця 2023 року.
Як повідомляв УНН, раніше верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що Україна за п'ять років стала більш стійкою, але криза ще не завершена.