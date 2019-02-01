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Ермолаев о предвыборной программе Зеленского: сборник финальных песен Квартала куда лучше

Киев  •  УНН

 • 12931 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Украинский политолог Андрей Ермолаев прокомментировал растущий рейтинг кандидата в президенты Владимира Зеленского. По словам эксперта, это очень печальная тенденция, которая демонстрирует появление в стране “психо-эмоционального МММ”, передает УНН со ссылкой на Facebook-блог политолога.

“Гротеск. Злая, на грани фола, сатира. Много-личие. Откровенный блеф с полу-улыбкой в зал. Полу-презрительная снисходительность к внимающему, навзрыд смеющемуся "о-билеченному" зрителю. Вывернутая правда, которая вызывает лишь вынужденное мазохистическое и понимающее терпение, с отчаянной надеждой новой "голой правды“. Разве это не реалии самой украинской политики?!

Герои сцены "перетекают" в героев парламентской трибуны и президентско-правительственные кулуары, соединяясь в бесчисленном количестве ежедневных политических ток-шоу на ТВ”, — написал Ермолаев в блоге.

По его словам, победу на выборах многие участники предвыборной гонки рассматривают как “золотой Оскар” за игру. Некоторые откровенны — попробовать себя, размяться к следующим выборам, “обкатать команду”.

“Только в отличие от сцены — все это с угрозой реальных потерь, потрясений и трагедий. А потом снова "спасибо, свободны"?”, — задается риторическим вопросом эксперт.

При этом, Ермолаев считает, что Украина очередной ре-эволюционной петли уже не выдержит.

“На это просто уже нет сил, ресурсов и терпения. Ненависть к циничным политикам-актерам — это уже не зрительский смех. Социальная месть за лживое политическое казино и украденное будущее может быть беспощадной к корпоратизированному государству, и разрушительной для страны”, — подчеркнул он.

Политолог отметил, что рейтинг Зелинского растет, потому что предвыборную гонку превратили в карнавал. И в таких условиях от выборов можно ожидать всего чего угодно.

“Мы не знаем общества, в котором живем”, — и только выборы покажут, у кого и сколько", — добавил он.

Ермолаев также отметил, что на фоне растущих рейтингов, предвыборная программа Зеленского вызывает у него огромное удивление.

“...сотканная из застенографированных личных находок-оборотов и стандартных, как евро-окна, положений-предложений. Хотя, как по мне, куда оригинальней было бы не копирование милых банальностей, а издание финальных песен из постановок "95 квартала“ в одном альбоме. Они того стоят. И уж точно больше ни у кого таких песен нет”, — резюмировал он.

Напомним, согласно последним социологическим исследованиям, Юлия Тимошенко утратила лидерство в предвыборной гонке. Ее место занял Владимир Зеленский. Рейтинг же действующего президента ощутимо вырос, расположив кандидата на второй строчке предвыборной “таблицы”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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