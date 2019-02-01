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Єрмолаєв про передвиборчу програму Зеленського: збірник фінальних пісень Кварталу куди кращий

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Український політолог Андрій Єрмолаєв прокоментував висхідний рейтинг кандидата в президенти Володимира Зеленського. За словами експерта, це дуже сумна тенденція, яка демонструє появу в країні "психо-емоційного МММ", передає УНН з посиланням на Facebook-блог політолога.

"Гротеск. Зла, на межі фолу, сатира. Багато-ликість. Відвертий блеф з напів-посмішкою в зал. Напівпрезирлива поблажливість до ригочущого “о-білеченного” глядача. Вивернута правда, яка викликає лише вимушене мазохистичне і розуміюче терпіння, з відчайдушною надією на нову “голу правду”. Хіба це не реалії самої української політики?!

Герої сцени “перетікають” в героїв парламентської трибуни і президентсько-урядові кулуари, з’єднуючись в незліченній кількості щоденних політичних ток-шоу на ТБ“, - написав Єрмолаєв у блозі.

За його словами, перемогу на виборах багато учасників передвиборчих перегонів розглядають як "золотий Оскар" за гру. Деякі відверті — спробувати себе, розім’ятися до наступних виборів, "обкатати команду".

"Тільки на відміну від сцени — все це несе загрозу реальних втрат, потрясінь і трагедій. А потім знову "спасибі, всі вільні"?", - задається риторичним питанням експерт.

При цьому, Єрмолаєв вважає, що Україна чергової ре-еволюційної петлі вже не витримає.

"На це просто вже немає сил, ресурсів і терпіння. Ненависть до цинічних політиків-акторів — це вже не глядацький сміх. Соціальна помста за брехливе політичне казино і вкрадене майбутнє може бути нещадною до корпоратизованої держави, і руйнівною для країни", - підкреслив він.

Політолог зазначив, що рейтинг Зелінського зростає, тому що передвиборчі перегони перетворили в карнавал. І в таких умовах від виборів можна очікувати всього чого завгодно.

"Ми не знаємо суспільства, в якому живемо", — і тільки вибори покажуть, у кого і скільки", - додав він.

Єрмолаєв також зазначив, що на тлі висхідних рейтингів, передвиборча програма Зеленського викликає у нього величезне здивування.

“... зіткана зі застенографованих особистих знахідок-оборотів і стандартних, як євро-вікно, положень-пропозицій. Хоча, як на мене, куди оригінальнішим було б не копіювання милих банальностей, а видання фінальних пісень з постановок "95 кварталу" в одному альбомі. Вони того варті. І вже точно більше ні у кого таких пісень немає”, - резюмував він.

Нагадаємо, згідно з останніми соціологічними дослідженнями, Юлія Тимошенко втратила лідерство в передвиборчих перегонах. Її місце зайняв Володимир Зеленський. Рейтинг же чинного президента відчутно зріс, розташувавши кандидата на другій сходинці виборчої “таблиці”.

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