Ермак встретился с представителями религиозных общин: говорили о важности доносить миру правду о войне в Украине

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак обсудил с представителями религиозных сообществ важность донесения миру правды о войне и необходимости поддержки Украины. О ходе встречи сообщили в Официальном интернет-представительстве Президента Украины, передает УНН.

Детали

В этих встречах приняли участие верующие Украинской церкви христиан веры евангельской, Православной церкви Украины, Всеукраинского союза церквей евангельских христиан-баптистов, Украинского библейского общества, Украинской евангельской церкви, Украинской греко-католической церкви, а также представители Института религиозной свободы.

Без веры ничего нет и ничего не происходит. Спасибо вам за то, что вы даете такую важную для наших людей духовную поддержку. - обратился к участникам Ермак.

Андрей Ермак поблагодарил присутствующих за то, что они делают на своем уровне для приближения победы Украины и наступления мира. Руководитель Офиса Президента подчеркнул, что религиозные сообщества являются важным источником донесения правды о событиях, происходящих в Украине в течение полномасштабной российской агрессии. В частности, об ужасных преступлениях российских оккупантов, притеснениях свободы вероисповедания, которые совершает Россия на временно оккупированных территориях.

Ермак акцентировал, что сегодня чрезвычайно важно сохранять и усиливать уровень поддержки Украины в государствах-партнерах, достучаться до их граждан и политиков на всех уровнях, и нести правду о войне в Украине.