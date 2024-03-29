Ермак встретился с представителями религиозных общин: говорили о важности доносить миру правду о войне в Украине
Киев • УНН
Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак обсудил с представителями религиозных общин важность донесения до мира правды о военных преступлениях России и необходимость поддержки Украины.
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак обсудил с представителями религиозных сообществ важность донесения миру правды о войне и необходимости поддержки Украины. О ходе встречи сообщили в Официальном интернет-представительстве Президента Украины, передает УНН.
Детали
В этих встречах приняли участие верующие Украинской церкви христиан веры евангельской, Православной церкви Украины, Всеукраинского союза церквей евангельских христиан-баптистов, Украинского библейского общества, Украинской евангельской церкви, Украинской греко-католической церкви, а также представители Института религиозной свободы.
Без веры ничего нет и ничего не происходит. Спасибо вам за то, что вы даете такую важную для наших людей духовную поддержку.
Андрей Ермак поблагодарил присутствующих за то, что они делают на своем уровне для приближения победы Украины и наступления мира. Руководитель Офиса Президента подчеркнул, что религиозные сообщества являются важным источником донесения правды о событиях, происходящих в Украине в течение полномасштабной российской агрессии. В частности, об ужасных преступлениях российских оккупантов, притеснениях свободы вероисповедания, которые совершает Россия на временно оккупированных территориях.
Ермак акцентировал, что сегодня чрезвычайно важно сохранять и усиливать уровень поддержки Украины в государствах-партнерах, достучаться до их граждан и политиков на всех уровнях, и нести правду о войне в Украине.
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