Ермак с делегацией из США обсудил усиление украинской ПВО

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак встретился с представителями Комиссии по вопросам Национальной оборонной стратегии Соединенных Штатов Америки во главе с ее председателем Джейн Гарман. В рамках встречи заместитель руководителя Офиса Главы государства Роман Машовец проинформировал членов делегации о ситуации на фронте, а также о массированных воздушных атаках со стороны России на энергетическую и гражданскую инфраструктуру Украины с использованием ракет, "шахедов" и КАБов. Об этом сообщили в офисе президента Украины, передает УНН.

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Украинская сторона акцентировала, что сегодня наша страна прежде всего нуждается в усилении противовоздушной обороны, увеличении количества артиллерии и дальнобойного оружия. Поэтому решение Палаты представителей Конгресса о помощи Украине крайне важно.

Андрей Ермак поблагодарил Президента США Джозефа Байдена, его администрацию, обе партии Конгресса и весь американский народ за поддержку Украины с самого начала полномасштабной войны.

Очень важно, что наши нации вместе. Ваш визит - это еще один сигнал мощной поддержки со стороны Соединенных Штатов сказал руководитель Офиса Президента.

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