Ермак: нужно строить новую систему безопасности, где Украине будет принадлежать одна из ключевых позиций
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Вследствие российского преступного нападения на Украину, мир нуждается в новой системе безопасности, и нашей стране будет принадлежать одна из ключевых позиций. Об этом заявил на брифинге руководящий Офиса президента Украины Андрей Ермак, пишет УНН.
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"Наша армия, армия страны, которая не является членом НАТО, продолжает бороться с одной из крупнейших армий мира - российской. Война россии против Украины разрушила структуру не только европейской, но и мировой безопасности. Бомбы ударили в 20 км от границ НАТО во Львовской области. На сегодня никто не может чувствовать себя уверенно. Понятно что нужно строить новую систему безопасности, где нашей стране будет принадлежать одна из ключевых позиций. И это точно не будет новый Будапештский меморандум", - сказал Ермак.
Детали
Он также предостерег от того, чтобы верить "фейкам и вбросам", которыми по его мнению заполнено сегодня информационное пространство.
"Также, призываю диванных стратегов ехать на передовую, а не подыгрывать оккупантам, сея уныние в украинскую власть и армию. Мы никогда не пойдем ни на какие соглашения вопреки национальным интересам Украины", - добавил глава ОП.
Ранее
Как писал УНН, ранее сегодня переговорщики государства-оккупанта сообщили о якобы сближению позиций с украинской стороной по вопросам, интересующим рф. У Президента с такими утверждениями не соглашаются.