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Ермак: нужно строить новую систему безопасности, где Украине будет принадлежать одна из ключевых позиций

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 марта. УНН. Вследствие российского преступного нападения на Украину, мир нуждается в новой системе безопасности, и нашей стране будет принадлежать одна из ключевых позиций. Об этом заявил на брифинге руководящий Офиса президента Украины Андрей Ермак, пишет УНН.

Цитата

"Наша армия, армия страны, которая не является членом НАТО, продолжает бороться с одной из крупнейших армий мира - российской. Война россии против Украины разрушила структуру не только европейской, но и мировой безопасности. Бомбы ударили в 20 км от границ НАТО во Львовской области. На сегодня никто не может чувствовать себя уверенно. Понятно что нужно строить новую систему безопасности, где нашей стране будет принадлежать одна из ключевых позиций. И это точно не будет новый Будапештский меморандум", - сказал Ермак.

Детали

Он также предостерег от того, чтобы верить "фейкам и вбросам", которыми по его мнению заполнено сегодня информационное пространство.

"Также, призываю диванных стратегов ехать на передовую, а не подыгрывать оккупантам, сея уныние в украинскую власть и армию. Мы никогда не пойдем ни на какие соглашения вопреки национальным интересам Украины", - добавил глава ОП.

Ранее

Как писал УНН, ранее сегодня переговорщики государства-оккупанта сообщили о якобы сближению позиций с украинской стороной по вопросам, интересующим рф. У Президента с такими утверждениями не соглашаются.

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