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Єрмак: потрібно будувати нову систему безпеки, де Україні належатиме одна з ключових позицій

Єрмак: потрібно будувати нову систему безпеки, де Україні належатиме одна з ключових позицій

Київ • УНН

 • 78724 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Внаслідок російського злочинного нападу на Україну, світ потребує нової системи безпеки, і нашій країні належатиме одна з ключових позицій. Про це заявив на брифінгу керівний Офісу президента України Андрій Єрмак, пише УНН.

Цитата

"Наша армія, армія країни, яка не є членом НАТО, продовжує боротись з однією з найбільших армій світу – російською. Війна росії проти України зруйнувала структуру не лише європейської, а й світової безпеки. Бомби вдарили в 20 км від кордонів НАТО на Львівщині. На сьогодні ніхто не може почувати себе впевнено. Зрозуміло що потрібно будувати нову систему безпеки, де нашій країні належатиме одна з ключових позицій. І це точно не буде новий Будапештський меморандум", - сказав Єрмак.

Деталі

Він також застеріг від того, щоб вірити «фейкам і вкидам», якими на його думку заповнений сьогодні інформаційний простір.

"Також, закликаю диванних стратегів їхати на передову, а не підігравати окупантам, сіючи зневіру в українську владу та армію. Ми ніколи не підемо на жодні угоди всупереч національним інтересам України”, - додав глава ОП.

Раніше

Як писав УНН, раніше сьогодні переговорники держави-окупанта повідомили про начебто зближенню позицій з українською стороною з питань, що цікавлять рф. У Президента з такими твердженнями не погоджуються.

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