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Російська делегація каже про “зближення” з Україною на тему нейтрального статусу. В ОП мають свою думку стосовно цього

Російська делегація каже про “зближення” з Україною на тему нейтрального статусу. В ОП мають свою думку стосовно цього

Київ • УНН

 • 83261 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Переговорники держави-окупанта сьогодні повідомили про начебто зближенню позицій з українською стороною з питань, що цікавлять рф. У Президента з такими твердженнями не погоджуються, хоча і не спростовують їх, пише УНН.

Контекст

Глава делегації орків на переговорах з Україною Владімір Медінскій заявив сьогодні, що начебто нейтральний статус України та її невступ до НАТО — це ті теми, за якими московія та Київ “максимально зблизили позиції”.

На його думку, сторони перебувають "на півдорозі" з питання “демілітаризації” України.

Реакція ОП

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк у своєму Telegram-каналі завірив, що сказане Медінскім – це лише запити окупантів.

“Статус щодо переговорів. Заяви російської сторони – це лише їхні запити. Усі заяви мають на меті, серед іншого, спровокувати напругу в медіа. Наші позиції незмінні: припинення вогню, виведення військ та жорсткі гарантії безпеки з конкретними формулами”, - написав переговорник.

Водночас жодних деталей стосовно перемовин він не надав.

Додамо

Раніше цього тижня FT оприлюднило статтю, в якій стверджується, що Україна і росія домоглися значного прогресу в роботі над попереднім мирним планом з 15 пунктів, який включає припинення вогню і виведення російських військ, якщо Київ оголосить про нейтралітет і прийме обмеження на свої збройні сили.

У свою чергу Подоляк зазначив, що Financial Times у середу опублікувала чернетку, яка демонструє запит російської сторони - не більше.

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