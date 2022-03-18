Российская делегация говорит о “сближении” с Украиной на тему нейтрального статуса. В ОП имеют свое мнение на этот счет

Контекст

Глава делегации орков на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил сегодня, что вроде бы нейтральный статус Украины и ее невступление в НАТО — это те темы, по которым московия и Киев “максимально сблизили позиции”.

По его мнению, стороны находятся "на полпути" по вопросу “демилитаризации” Украины.

Реакция ОП

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем Telegram-канале заверил, что сказанное Мединским - это только запросы оккупантов.

“Статус относительно переговоров. Заявления российской стороны - это лишь их запросы. Все заявления имеют целью, среди прочего, спровоцировать напряжение в медиа. Наши позиции неизменны: прекращение огня, вывод войск и жесткие гарантии безопасности с конкретными формулами”, - написал переговорщик.

В то же время никаких деталей относительно переговоров он не предоставил.

Добавим

Ранее на этой неделе FT обнародовало статью, в которой утверждается, что Украина и россия добились значительного прогресса в работе над предыдущим мирным планом из 15 пунктов, который включает прекращение огня и вывод российских войск, если Киев объявит о нейтралитете и примет ограничения на свои вооруженные силы.

В свою очередь Подоляк отметил, что Financial Times в среду опубликовала черновик, которая демонстрирует запрос российской стороны - не более.