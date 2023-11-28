Ермак попал в рейтинг самых влиятельных людей Европы от Politico

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак попал в рейтинг самых влиятельных людей Европы по версии Politico в категории "деятели", передает УНН.

Детали

Ежегодно Politico создает рейтинг самых влиятельных людей Европы. В категории "деятели" четвертое место занял Андрей Ермак. В свою очередь на третьем месте находится президент Франции Эммануэль Макрон, а на втором - президент Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен. О том, кто стал лидером рейтинга пока ничего не известно.

Politico назвали Ермака "зеленым кардиналом" Киева. Такое звание главе Офиса президента присудили из-за фамилии Владимира Зеленского, а также из-за того, что он часто появляется на людях в милитаристском стиле.

Также создатели рейтинга отметили, что Андрей Ермак "фактически держит бразды правления украинского правительства и парламента".

Поскольку Украина начинает свою кампанию по вступлению в ЕС и НАТО, и в то же время борется за возвращение своей территории, Ермак получил огромную власть, как ключевой игрок в военном кабинете Зеленского. Он фактически держит бразды правления украинского правительства и парламента, одновременно позволяя своему начальнику держать свои руки (и свой международный имидж) чистыми - говорится в сообщении.

Напомним

В прошлом году по итогам опроса читателей издания Politico президент Украины Владимир Зеленский стал самым влиятельным человеком в Европе.