Ермак попал в рейтинг самых влиятельных людей Европы от Politico
Киев • УНН
Андрей Ермак, глава Офиса Президента Украины, занял четвертое место среди самых влиятельных фигур Европы по версии Politico, признан как имеющий значительное влияние в украинском правительстве и парламенте.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак попал в рейтинг самых влиятельных людей Европы по версии Politico в категории "деятели", передает УНН.
Детали
Ежегодно Politico создает рейтинг самых влиятельных людей Европы. В категории "деятели" четвертое место занял Андрей Ермак. В свою очередь на третьем месте находится президент Франции Эммануэль Макрон, а на втором - президент Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен. О том, кто стал лидером рейтинга пока ничего не известно.
Politico назвали Ермака "зеленым кардиналом" Киева. Такое звание главе Офиса президента присудили из-за фамилии Владимира Зеленского, а также из-за того, что он часто появляется на людях в милитаристском стиле.
Также создатели рейтинга отметили, что Андрей Ермак "фактически держит бразды правления украинского правительства и парламента".
Поскольку Украина начинает свою кампанию по вступлению в ЕС и НАТО, и в то же время борется за возвращение своей территории, Ермак получил огромную власть, как ключевой игрок в военном кабинете Зеленского. Он фактически держит бразды правления украинского правительства и парламента, одновременно позволяя своему начальнику держать свои руки (и свой международный имидж) чистыми
Напомним
В прошлом году по итогам опроса читателей издания Politico президент Украины Владимир Зеленский стал самым влиятельным человеком в Европе.
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Ермак попал в рейтинг самых влиятельных людей Европы от Politico
Андрей Ермак, глава Офиса Президента Украины, занял четвертое место среди самых влиятельных фигур Европы по версии Politico, признан как имеющий значительное влияние в украинском правительстве и парламенте.
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