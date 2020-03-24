Емец поручил провести служебное расследование ситуации вокруг ГП "Медзакупки Украины"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Министр здравоохранения Украины Илья Емец поручил провести служебное расследование ситуации в государственном предприятии "Медицинские закупки Украины" (МЗУ). Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МОЗ.
"Такое поручение дано после публикации генерального директора МЗУ Арсена Жумадилова, в которой изложена информация о якобы блокировании процесса закупок товаров, предназначенных для борьбы с коронавирусом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по поручению создана соответствующая комиссия.
Напомним, в Минздраве заявили, что продолжаются случаи, когда из Украины пытаются вывезти средства индивидуальной защиты, поэтому призывают предпринимателей продавать их в Украине.