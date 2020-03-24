Ємець доручив провести службове розслідування ситуації навколо ДП "Медзакупівлі України"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець доручив провести службове розслідування ситуації у державному підприємстві "Медичні закупівлі України" (МЗУ). Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"Таке доручення дано після публікації генерального директора МЗУ Арсена Жумадилова, в якій викладена інформація про нібито блокування процесу закупівель товарів, призначених для боротьби з коронавірусом", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що на виконання доручення створена відповідна комісія.
Нагадаємо, у МОЗ заявили, що продовжуються випадки, коли з України намагаються вивезти засоби індивідуального захисту, тому закликають підприємців продавати їх в Україні.