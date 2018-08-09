Ефремову продлен арест до 7 октября
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. В четверг, 9 августа, состоялось заседание в Старобельском районном суде Луганской области в уголовном производстве по обвинению Александра Ефремова в совершении уголовных преступлений, в ходе которого обвиняемому была продлена мера пресечения в виде содержания под стражей до 7 октября, передает УНН со ссылкой на пресс- службу ГПУ.
"В ходе судебного разбирательства судом продлена обвиняемому А. Ефремову мера пресечения в виде содержания под стражей до 7 октября 2018 года включительно", - говорится в сообщении пресс-службы.
Следующее заседание по делу Ефремова состоится 10 августа в 10.00. Во время заседания запланировано исследование доказательств стороны обвинения.
Как сообщал УНН, ГПУ инициировала спецрасследование в отношении пяти фигурантов дела Ефремова.