Єфремову продовжено арешт до 7 жовтня

"В ході судового розгляду судом продовжено обвинуваченому О. Єфремову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 7 жовтня 2018 року включно", - йдеться в повідомленні прес-служби.



Наступне засідання у справі Єфремова відбудеться 10 серпня о 10.00. Під час засідання заплановано дослідження доказів сторони обвинувачення.



Як повідомляв УНН, ГПУ ініціювала спецрозслідування щодо п'яти фігурантів справи Єфремова.



