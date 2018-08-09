Єфремову продовжено арешт до 7 жовтня
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. У четвер, 9 серпня, відбулось засідання в Старобільському районному суді Луганської області у кримінальному провадженні за обвинуваченням Олександра Єфремова у вчиненні кримінальних правопорушень, в ході якого обвинуваченому було продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 7 жовтня, передає УНН з посиланням на прес-службу ГПУ.
"В ході судового розгляду судом продовжено обвинуваченому О. Єфремову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 7 жовтня 2018 року включно", - йдеться в повідомленні прес-служби.
Наступне засідання у справі Єфремова відбудеться 10 серпня о 10.00. Під час засідання заплановано дослідження доказів сторони обвинувачення.
Як повідомляв УНН, ГПУ ініціювала спецрозслідування щодо п'яти фігурантів справи Єфремова.