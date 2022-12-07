"еДокумент" в "Дия" будет работать даже без интернета - Минцифры
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. "еДокумент" в приложении "Дия" будет работать даже в случае отсутствия интернет-соединения. Об этом в эфире национального телемарафона заявил руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник, передает УНН.
Цитата
"О доступности "Дия": в случае отключения электроэнергии у нас, в любом случае, все доступно независимо ни от чего. Если есть хоть какая-то мобильная связь, все будет работать", – сказал Баник.
Детали
По его словам, приложение "Дия" может работать даже с минимальным покрытием мобильной связи. Однако в отсутствие мобильной связи документы исчезают не сразу, а постепенно, по мере обновления, поскольку каждый документ имеет свой срок действия.
"В любом случае украинцам также будет доступен "еДокумент", который мы запускали на случай отключенных реестров и отсутствия доступа к данным", – добавил Баник.
Дополнение
Водителям разрешили пользоваться удостоверением в "Дия".