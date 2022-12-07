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"еДокумент" в "Дия" будет работать даже без интернета - Минцифры

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 декабря. УНН. "еДокумент" в приложении "Дия" будет работать даже в случае отсутствия интернет-соединения. Об этом в эфире национального телемарафона заявил руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник, передает УНН.

Цитата

"О доступности "Дия": в случае отключения электроэнергии у нас, в любом случае, все доступно независимо ни от чего. Если есть хоть какая-то мобильная связь, все будет работать", – сказал Баник.

Детали

По его словам, приложение "Дия" может работать даже с минимальным покрытием мобильной связи. Однако в отсутствие мобильной связи документы исчезают не сразу, а постепенно, по мере обновления, поскольку каждый документ имеет свой срок действия.

"В любом случае украинцам также будет доступен "еДокумент", который мы запускали на случай отключенных реестров и отсутствия доступа к данным", – добавил Баник.

Дополнение

Водителям разрешили пользоваться удостоверением в "Дия".

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