"єДокумент" в "Дії" працюватиме навіть без інтернету – Мінцифри
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. "єДокумент" у додатку "Дія" працюватиме навіть у випадку відсутності інтернет-з’єднання. Про це в ефірі національного телемарафону заявив керівник із розвитку електронних послуг в Мінцифри Мстислав Банік, передає УНН.
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"Щодо доступності "Дії": у разі відключення електроенергії в нас, у будь-якому разі, все доступно незалежно ні від чого. Якщо є хоч якийсь мобільний зв'язок, все працюватиме", – сказав Банік.
Деталі
За його словами, додаток "Дія" може працювати навіть із мінімальним покриттям мобільного зв'язку. Проте за відсутності мобільного зв'язку документи зникають не відразу, а поступово, в міру оновлення, оскільки кожен документ має свій термін дії.
"У будь-якому разі українцям також буде доступний "єДокумент", який ми запускали на випадок відключених реєстрів і відсутності доступу до даних", – додав Банік.
Доповнення
Водіям дозволили користуватися посвідченням в "Дії".