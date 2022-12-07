"єДокумент" в "Дії" працюватиме навіть без інтернету – Мінцифри

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"Щодо доступності "Дії": у разі відключення електроенергії в нас, у будь-якому разі, все доступно незалежно ні від чого. Якщо є хоч якийсь мобільний зв'язок, все працюватиме", – сказав Банік.

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За його словами, додаток "Дія" може працювати навіть із мінімальним покриттям мобільного зв'язку. Проте за відсутності мобільного зв'язку документи зникають не відразу, а поступово, в міру оновлення, оскільки кожен документ має свій термін дії.

"У будь-якому разі українцям також буде доступний "єДокумент", який ми запускали на випадок відключених реєстрів і відсутності доступу до даних", – додав Банік.

Доповнення

Водіям дозволили користуватися посвідченням в "Дії".