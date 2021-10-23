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Ясько требует перевести Саакашвили в частную клинику: его состояние ухудшается

Киев • УНН

 • 15839 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Народный депутат от “Слуги народа” Елизавета Ясько заявила, что состояние третьего президента Грузии Михаила Саакашвили ухудшилось. Она призвала правительства Украины и Грузии способствовать переводу Саакашвили в частную клинику. Об этом она написала в своем Facebook, передает УНН.

Ясько требует перевести Саакашвили в частную клинику: его состояние ухудшается

Цитата

“Ночью 22 октября состояние Михаила Саакашвили резко ухудшилось... Нужно бороться за перевод Михаила в частную клинику, которой мы доверяем... Призываю Омбудсманов Украины и Грузии, а также грузинское правительство без промедления действовать, чтобы спасти Михаила”, - написала Ясько.

Детали

Ясько заявила, что необходимо немедленно провести новый консилиум врачей, который предоставит заключение относительно госпитализации Саакашвили. Она добавила, что перевод бывшего президента Грузии ни в коем случае не может быть тюремная больница в Глдани.

Напомним

Ранее Ясько сообщила, что Саакашвили, которого задержали в Грузии возможно переведут в тюремную больницу, которой Саакашвили и его окружение не доверяет. Также сообщалось, что из-за длительного голодания и слабости, связанной с этим, было проведено экстренное переливание крови.

Контекст

Задержанный 1 октября в Грузии Михаил Саакашвили отказывается от пищи в знак протеста. На десятый день голодовки адвокаты заявили об ухудшении состояния заключенного.

В ответ Минздрав страны созвал группу врачей, которая должна заняться мониторингом здоровья экс-президента.

15 октября, по сообщениям, состоялось первое заседание консилиума — участники обсудили результаты обследований и анализов, полученных вскоре после помещения Саакашвили в тюрьму. Был составлен новый план исследований.

Кроме Кипшидзе в группу входят кардиолог Зураб Пагава, эндокринолог Давид Метревели, невролог Александр Цискаридзе, специалист в области гематологии и трансфузиологии Нино Шарашенидзе.

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