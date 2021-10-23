Ясько вимагає перевести Саакашвілі в приватну клініку: його стан погіршується

Цитата

"Вночі 22 жовтня стан Михайла Саакашвілі різко погіршився... Потрібно боротися за переведення Михайла в приватну клініку, якій ми довіряємо... Закликаю Омбудсманів України і Грузії, а також грузинський уряд без зволікання діяти, щоб врятувати Михайла", - написала Ясько.

Деталі

Ясько заявила, що необхідно негайно провести новий консиліум лікарів, який надасть висновок щодо госпіталізації Саакашвілі. Вона додала, що переведення колишнього президента Грузії ні в якому разі не може бути тюремна лікарня в Глдані.

Нагадаємо

Раніше Ясько повідомила, що Саакашвілі, якого затримали в Грузії можливо переведуть до тюремної лікарні, якій Саакашвілі і його оточення не довіряє. Також повідомлялося, що через тривале голодування і слабкість, пов'язаної з цим, було проведено екстрене переливання крові.

Контекст

Затриманий 1 жовтня в Грузії Михайло Саакашвілі відмовляється від їжі на знак протесту. На десятий день голодування адвокати заявили про погіршення стану ув'язненого.

У відповідь МОЗ країни скликало групу лікарів, яка повинна зайнятися моніторингом здоров'я експрезидента.

15 жовтня, за повідомленнями, відбулося перше засідання консиліуму - учасники обговорили результати обстежень і аналізів, отриманих незабаром після поміщення Саакашвілі в тюрму. Був складений новий план досліджень.

Крім Кипшидзе в групу входять кардіолог Зураб Пагава, ендокринолог Давид Метревелі, невролог Олександр Цискарідзе, фахівець в області гематології та трансфузіології Ніно Шарашенідзе.