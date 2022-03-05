Ярославский запустил программу World4Kharkiv: иностранный бизнес будет помогать Харькову

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"Сегодня глаза всего мира обращены на Харьков, где харьковчане каждый день демонстрируют чудеса мужества и самоотверженной любви к своему городу. Я переговорил со многими моими друзьями-бизнесменами из разных стран. Они поражаются героизму и не просто сочувствуют, а готовы оказать финансовую помощь. По откликам моих друзей, я вижу, что нам под силу собрать для харьковчан даже $1 млрд. Чтобы сейчас город выстоял, а люди меньше страдали. И чтобы потом отстроить все разрушенное по самым высоким мировым стандартам“, - написал Ярославский.

Программу международной помощи Харькову назвали World4Kharkiv, то есть "Мир – Харькову". Как рассказали в пресс-службе DCH, сейчас работа будет организована в формате прямых проплат иностранных компаний за товары, которые нужны харьковчанам. В DCH будут аккумулировать заявки, и затем передавать их донорам программы. В ближайшее время заработает сайт World4Kharkiv.

Ранее Александр Ярославский сообщил, что продаст свою яхту Kaiser, и за эти деньги будет восстанавливать Харьков. Эксперты оценивают ее стоимость в 50 млн. грн. “Первым взносом в восстановление разрушенного города станут деньги от продажи моей яхты Caiser. На нее времени уже не будет - надо работать, работать и еще больше работать", - написал он в Facebook.