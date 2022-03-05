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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Ярославський запустив програму World4Kharkiv: іноземний бізнес допомагатиме Харкову

Ярославський запустив програму World4Kharkiv: іноземний бізнес допомагатиме Харкову

Київ • УНН

 • 89453 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. Великі бізнесмени з різних країн світу готові допомагати харків'янам вижити під час бойових дій, а потім відновлювати Харків. Про це повідомив власник і президент DCH Олександр Ярославський на своїй офіційній Facebook-сторінці, передає УНН.

Цитата

"Сьогодні очі всього світу звернені на Харків, де харків'яни щодня демонструють чудеса мужності і самовідданої любові до свого міста. Я переговорив з багатьма моїми друзями-бізнесменами з різних країн. Вони вражаються героїзму і не просто співчувають, а готові надати фінансову допомогу. За відгуками моїх друзів, я бачу, що нам під силу зібрати для харків'ян навіть 1 млрд дол., щоб зараз місто вистояло, а люди менше страждали. І щоб потім відбудувати все зруйноване за найвищими світовими стандартами", - написав Ярославський.

Програму міжнародної допомоги Харкову назвали World4Kharkiv, тобто "Світ-Харкову". Як розповіли в пресслужбі DCH, зараз робота буде організована у форматі прямих проплат іноземних компаній за товари, які потрібні харків'янам. У DCH будуть акумулювати заявки, і потім передавати їх донорам програми. Найближчим часом запрацює сайт World4Kharkiv.

Раніше Олександр Ярославський повідомив, що продасть свою яхту Kaiser, і за ці гроші буде відновлювати Харків. Експерти оцінюють її вартість в 50 млн грн. "Першим внеском у відновлення зруйнованого міста стануть гроші від продажу моєї яхти Caiser. На неї часу вже не буде - треба працювати, працювати і ще більше працювати", - написав він у Facebook.

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