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Ярославский: вместо того, чтобы год разговаривать о новом аэропорте в Днепре, можно было уже год его строить

Киев  •  УНН

 • 11291 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Вчера журналисты СМИ Днепра встретились с менеджментом группы DCH Александра Ярославского и Международного аэропорта “Харьков” и детально познакомились с тем, как организована работа харьковского аэропорта. Об этом сообщает пресс-служба DCH, информирует УНН.

Напомним, что Александр Ярославский неоднократно подтверждал готовность построить новый терминальный комплекс в Днепре и начать работы, как только будет выделено госфинансирование строительства там взлетно-посадочной полосы (ВПП) в необходимом объеме. На встрече с днепровскими журналистами бизнесмен подчеркнул, что нет никаких юридических препятствий для старта проекта, и что с его стороны задержки с выделением средств не будет: “Если вы меня спросите, есть ли деньги на аэровокзальный комплекс, они есть. Вот у меня есть 70 млн, которые я могу по графику начинать инвестировать”. В то же время, ясности относительно государственного финансирования строительства ВПП по-прежнему нет. “Я не хочу анализировать, приняли, не приняли (Ред. — проект госбюджета с учетом необходимой для аэродрома в Днепре суммы). Это не моя зона ответственности. Если вы хотите финальный ответ — денег нет. А поддержка, понимание... Зачем нам поддержка? И понимание не надо. Надо 3 млрд. грн. на ВПП. Мы уже почти год говорим на эти темы. Если бы мы год строили, мы бы уже были близки к сдаче этого объекта”, — сказал Александр Ярославский. По поводу нынешней днепровской ВПП он отозвался так: “Я думаю, что это последний сезон, когда эту полосу можно как-то использовать. Полосой ее назвать невозможно, туда просто не будут летать самолеты. Мои пилоты уже отказываются лететь, потому что это небезопасно”, — сказал он.

Бизнесмен также поделился своим видением строительства нового аэропорта в Днепре, за основу которого будет взят проект Международного аэропорта “Харьков”, разработанный в свое время при участии профильной австрийской консалтинговой фирмы. “Харьковский аэропорт рассчитан на 3 млн пассажиров в год. В Днепре необходим такой же”, — сказал Ярославский. Он рассказал, что DCH планирует не только построить новый терминал, но и реконструировать существующий. Период строительства бизнесмен оценивает в 2,5 года, за строительство перронов и “взлетки” будет отвечать нанятый государством подрядчик, имеющий соответствующую лицензию, а терминальный комплекс собирается строить своими силами. “За свою часть государство будет отвечать. У меня нет компании, которая будет строить взлетно-посадочную полосу. А терминальный комплекс, конечно, мы сами построим. Свои деньги я никому не доверю”, — подчеркнул он. И уверен, что DCH cможет в сжатые сроки привлечь в Днепр авиакомпании, с которыми сотрудничает в Харькове. “Все пойдет гораздо легче, чем в Харькове, нас уже знают, есть налаженный сервис”, — сказал бизнесмен.

Александр Ярославский убежден также, что “битва за аэропорт” должна быть общим делом Днепровского региона. “Готов ли я ждать (Ред. — пока выделят госфинансирование)? У меня нет другого выхода. У меня „Петровка“ (Днепровский металлургический завод), „Сухая Балка“ (Кривой Рог). Будем ждать, доезжать на телегах и конях. Но не только ж мы с вами должны биться за Днепровский аэропорт, но и люди должны побеспокоиться о себе. Аэропорт нужен всему Днепровскому региону, как я понимаю. Можете себе представить, если бы в Харькове не было бы аэропорта, во что бы он превратился, даже страшно подумать. То же самое может произойти с Днепром”.

Справка: Международный аэропорт “Харьков”, наряду с другими объектами инфраструктуры города, был реконструирован группой компаний DCH Александра Ярославского в рамках подготовки “первой столицы” к проведению Чемпионата Европы по футболу в 2012 году (Евро-2012). Общий объем инвестиций бизнесмена в проект, включая строительство нового аэровокзального комплекса и реконструкцию старого, составил свыше 107 млн долларов.

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