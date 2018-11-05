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Ярославський: замість того, щоб рік розмовляти про новий аеропорт в Дніпрі, можна було вже рік його будувати

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Вчора журналісти ЗМІ Дніпра зустрілися з менеджментом групи DCH Олександра Ярославського і Міжнародного аеропорту “Харків” і детально познайомилися з тим, як організована робота харківського аеропорту. Про це повідомляє прес-служба DCH, інформує УНН.

Нагадаємо, що Олександр Ярославський неодноразово підтверджував готовність побудувати новий термінальний комплекс в Дніпрі і почати роботи, як тільки буде виділено державне фінансування будівництва там злітно-посадкової смуги (ЗПС) в необхідному обсязі. На зустрічі з дніпровськими журналістами бізнесмен підкреслив, що немає ніяких юридичних перешкод для старту проекту, і що з його боку затримки з виділенням коштів не буде: “Якщо ви мене запитаєте, чи є гроші на аеровокзальний комплекс, вони є. Ось у мене є 70 млн, які я можу за графіком починати інвестувати”. У той же час, ясності щодо державного фінансування будівництва ЗПС і раніше немає. “Я не хочу аналізувати, взяли, не прийняли (Ред. — проект держбюджету з урахуванням необхідної для аеродрому в Дніпрі суми). Це не моя зона відповідальності. Якщо ви хочете фінальну відповідь — грошей немає. А підтримка, розуміння... Навіщо нам підтримка? І розуміння не треба. Треба 3 млрд. грн. на ЗПС. Ми вже майже рік говоримо на ці теми. Якби ми рік будували, ми б уже були близькі до здачі цього об’єкту”, — сказав Олександр Ярославський. З приводу нинішньої дніпровської ЗПС він відгукнувся так: “Я думаю, що це останній сезон, коли цю смугу можна якось використовувати. Смугою її назвати неможливо, туди просто не літатимуть літаки. Мої пілоти вже відмовляються летіти, бо це небезпечно”, — сказав він.

Бізнесмен також поділився своїм баченням будівництва нового аеропорту в Дніпрі, за основу якого буде взято проект Міжнародного аеропорту “Харків”, розроблений свого часу за участю профільної австрійської консалтингової фірми. “Харківський аеропорт розрахований на 3 млн пасажирів на рік. У Дніпрі необхідний такий само”, — сказав Ярославський. Він розповів, що DCH планує не тільки побудувати новий термінал, а й реконструювати існуючий. Період будівництва бізнесмен оцінює в 2,5 роки, за будівництво перонів і “злітку” відповідатиме найнятий державою підрядник, який має відповідну ліцензію, а термінальний комплекс збирається будувати своїми силами. “За свою частину держава буде відповідати. У мене немає компанії, яка будуватиме злітно-посадкову смугу. А термінальний комплекс, звичайно, ми самі побудуємо. Свої гроші я нікому не довірю”, — підкреслив він. І впевнений, що DCH зможе в стислі терміни залучити в Дніпро авіакомпанії, з якими співпрацює в Харкові. “Все піде набагато легше, ніж в Харкові, нас вже знають, є налагоджений сервіс”, — сказав бізнесмен.

Олександр Ярославський переконаний також, що “битва за аеропорт” повинна бути спільною справою Дніпровського регіону. “Чи готовий я чекати (Ред. — поки виділять держфінансування)? Я не маю іншого виходу. У мене „Петрівка“ (Дніпровський металургійний завод), „Суха Балка“ (Кривий Ріг). Будемо чекати, доїжджати на возах і конях. Але не тільки ж ми з вами повинні битися за Дніпровський аеропорт, а й люди повинні потурбуватися про себе. Аеропорт потрібен всьому Дніпровському регіону, як я розумію. Можете собі уявити, якби в Харкові не було б аеропорту, у що б він перетворився, навіть страшно подумати. Те ж саме може статися з Дніпром”.

Довідка: Міжнародний аеропорт “Харків”, поряд з іншими об’єктами інфраструктури міста, був реконструйований групою компаній DCH Олександра Ярославського в рамках підготовки “першої столиці” до проведення Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році (Євро-2012). Загальний обсяг інвестицій бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкцію старого, склав понад 107 млн ​​доларів.

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