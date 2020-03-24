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Ярославский: ПЦР-тестов на коронавирус хватит Харьковской области на три месяца

Ярославский: ПЦР-тестов на коронавирус хватит Харьковской области на три месяца

Киев  •  УНН

 • 27410 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Харьков и регион получили трехмесячный запас лучших в мире тестов на коронавирус, и местная власть должна теперь профессионально ими распорядиться. Об этом на встрече в Харьковской гособладминистрации заявил владелец и президент DCH Александр Ярославский.

“Задание президента, то, что он мне поручал, выполнено: 2 млн долларов оплачено, на них будут приобретены 450 тысяч экспресс-тестов для Харькова. Спасибо огромное моему другу Джеку Ма — в Украину вчера прибыло 50 тысяч тестов, в Харьков попало достаточное их количество. Тесты, которые прибыли в Харьков, — это „золотой стандарт“ качества, они не у каждой страны есть. Мы заказали еще вторую партию. Тех тестов, которые прибыли, нам хватит на 3 месяца” — рассказал Ярославский

Бизнесмен подчеркнул, что его личный взнос в помощь региону составил 2 млн долл., а представители харьковского бизнеса после встречи на минувшей неделе в Kharkiv Palace 5* профинансировали покупку необходимого оборудования и материалов для города и области на сумму еще дополнительно 2,2 млн долл. Он подчеркнул, что все эти средства от предпринимателей Харьковщины перечислялись напрямую поставщикам товаров медназначения: каждый, кто хотел помочь региону, получал на руки счет.

“Я выделил от имени своей семьи 2 миллиона долларов, и оплатил 450 тысяч экспресс-тестов, которые прибудут, наверно, следующим самолетом. После совещания харьковских бизнесменов, которое мы провели ранее, более двух миллионов долларов было направленно на покупку ИВЛ, другого медоборудования — это большой перечень позиций. Мы закрыли полностью потребность Харькова и области в необходимых медицинских вещах. На сегодня все потребности Харькова и региона закрыты. Если потребуется больше — будем собирать дальше”, — сказал Ярославский.

В то же время бизнесмен обратил внимание, что медики могут не иметь достаточного опыта в использовании таких тестов и попросил городские и региональные власти проконтролировать ситуацию.

“У меня просьба к губернатору и мэру: организовать профессиональное использование тестов. Потому что на сегодняшний день мало кто знает, как пользоваться этими тестами, что это такое — я с утра до вечера отвечаю на эти вопросы, но я и сам — не специалист”, — сказал Ярославский, обращаясь к мэру Харькова и главе областной госадминистрации.

Алексей Кучер, председатель ХОГА, поблагодарил Александра Ярославского за активное участие в противодействии эпидемии коронавируса.

“Мы коммуницируем со всеми центральными фигурами, хочу также поблагодарить за тесты, которые мы получили, — сказал Кучер о помощи Ярославского.

Мэр Харькова Геннадий Кернес также отметил высокую роль Александра Ярославского в организации противодействия коронавирусу в городе и регионе: “Хочу поблагодарить Ярославского за труд и штаб, который выполнил свою миссию, и дальше мы работаем. И мы дальше работаем на борьбу с коронавирусом”.

В свою очередь Ярославский поблагодарил мэра и губернатора за их работу и сказал: “На этом моя активная часть заканчивается, но я остаюсь с вами 24 часа в сутки”.

Также Александр Ярославский подтвердил, что несмотря на карантинные мероприятия, его группа DCH уделяет время ранее начатым бизнес-проектам.

“Бизнес работает в штатном режиме — вирус вирусом, но работа идет. Я сегодня общался с г-ном Кубраковым — Укравтодор работает в штатном режиме, обсуждали вопросы строительства дорог. Общались с Бондаренко — губернатором Днепра: процессы для строительства аэропорта не приостанавливаются — параллельно идут работы по проекту строительства терминального комплекса и строительству полосы. Все бизнесы работают: с городом мы работаем по ХТЗ, по переориентировке первой части площадей под технополис — это проект на 500 млн долларов. Все должны быть спокойны, трудиться. Да, и внимательно относиться к ситуации, но жизнь на этом не зацикливается”, — рассказал Ярославский.

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