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Ярославський: ПЛР-тестів на коронавірус вистачить Харківщині на три місяці

Київ • УНН

 • 27410 перегляди

КИЇВ. 24 березня. УНН. Харків і регіон отримали тримісячний запас кращих в світі тестів на коронавірус, і місцева влада повинна тепер професійно ними розпорядитися. Про це на зустрічі в Харківській держобладміністрації заявив власник і президент DCH Олександр Ярославський.

"Завдання президента, то, що він мені доручав, виконано: 2 млн доларів сплачено, на них будуть придбані 450 тисяч експрес-тестів для Харкова. Спасибі величезне моєму другові Джеку Ма - в Україну вчора прибуло 50 тисяч тестів, до Харкова потрапила достатня їх кількість. Тести, які прибули до Харкова, - це "золотий стандарт" якості, вони не у кожної країни є. Ми замовили ще другу партію. Тих тестів, які прибули, нам вистачить на 3 місяці"- розповів Ярославський

Бізнесмен підкреслив, що його особистий внесок в допомогу регіону склав 2 млн дол, а представники харківського бізнесу після зустрічі на минулому тижні в Kharkiv Palace 5* профінансували покупку необхідного устаткування і матеріалів для міста і області на суму ще додатково 2,2 млн дол. Він підкреслив, що всі ці кошти від підприємців Харківщини перераховувалися безпосередньо постачальникам товарів медпризначення: кожен, хто хотів допомогти регіону, отримував на руки рахунок.

"Я виділив від імені своєї родини 2 мільйони доларів, і оплатив 450 тисяч експрес-тестів, які прибудуть, напевно, наступним літаком. Після наради харківських бізнесменів, яке ми провели раніше, більше двох мільйонів доларів було направлено на покупку ШВЛ, іншого медобладнання - це великий перелік позицій. Ми закрили повністю потребу Харкова і області в необхідних медичних речах. На сьогодні всі потреби Харкова і регіону закриті. Якщо буде потрібно більше - будемо збирати далі", - сказав Ярославський.

У той же час бізнесмен звернув увагу, що медики можуть не мати достатнього досвіду у використанні таких тестів і попросив міські та регіональні влади проконтролювати ситуацію.

"У мене прохання до губернатора та мера: організувати професійне використання тестів. Тому що на сьогоднішній день мало хто знає, як користуватися цими тестами, що це таке - я з ранку до вечора відповідаю на ці питання, але я і сам - не фахівець", - сказав Ярославський, звертаючись до мера Харкова і голові обласної держадміністрації.

Олексій Кучер, голова ХОДА, подякував Олександру Ярославському за активну участь у протидії епідемії коронавірусу.

"Ми комунікуємо з усіма центральними фігурами, хочу також подякувати за тести, які ми отримали", - сказав Кучер про допомогу Ярославського.

Мер Харкова Геннадій Кернес також відзначив високу роль Олександра Ярославського в організації протидії коронавірусу в місті та регіоні: "Хочу подякувати Ярославському за працю і штаб, який виконав свою місію, і далі ми працюємо. І ми далі працюємо на боротьбу з коронавірусом".

У свою чергу Ярославський подякував меру і губернатору за їх роботу і сказав: "На цьому моя активна частина закінчується, але я залишаюся з вами 24 години на добу".

Також Олександр Ярославський підтвердив, що незважаючи на карантинні заходи, його група DCH приділяє час раніше розпочатим бізнес-проектам.

"Бізнес працює в штатному режимі - вірус вірусом, але робота йде. Я сьогодні спілкувався з паном Кубраковим - Укравтодор працює в штатному режимі, обговорювали питання будівництва доріг. Спілкувалися з Бондаренко - губернатором Дніпра: процеси для будівництва аеропорту не припиняються - паралельно йдуть роботи по проекту будівництва термінального комплексу і будівництва смуги. Всі бізнеси працюють: з містом ми працюємо по ХТЗ, з переорієнтування першої частини площ під технополіс - це проект на 500 млн доларів. Всі повинні бути спокійні, трудитися. Так, і уважно ставитися до ситуації, але життя на цьому не зациклюється ", - розповів Ярославський.

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