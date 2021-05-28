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Ярославский: мы уже 3 года занимаемся аэропортом в Днепре, а его можно было бы уже построить за 2 года, как в Харькове

Киев • УНН

 • 15280 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Известный украинский бизнесмен Александр Ярославский из Топ-10 Forbes Ukraine, владелец и президент группы DCH, призвал государство ускорить свою часть работ по строительству взлетно-посадочной полосы в Международном аэропорте “Днепр”. Об этом он заявил, выступая на инвестиционном форуме UkraineInvest Talks: Dnipro.

Ярославский: мы уже 3 года занимаемся аэропортом в Днепре, а его можно было бы уже построить за 2 года, как в Харькове

Как известно, Ярославский является инвестором аэровокзального комплекса Международного аэропорта “Днепр”, а государство обязалось построить новую взлетно-посадочную полосу длиной 3,2 км, которая сможет безопасно принимать современные тяжелые авиалайнеры.

Как сказал бизнесмен, прошло уже 3 года, но аэропорта в Днепре так и нет, в то время как в Харькове аналогичный проект был полностью реализован DCH за 2 года в рамках подготовки к Евро-2012. “Я очень хочу, чтобы мы с государством (а это проект частно-государственного партнерства), начали строить аэропорт более эффективно и энергично. Это крик души, я приехал на форум ради этого. Ради проекта, которым я занимаюсь фактически 3 года — год с предыдущей властью и 2 года с нынешней. Год мы занимались подготовкой, полгода поиском проектанта, сейчас вроде бы нашли генерального подрядчика, но опять что-то не движется со стороны государства. Со стороны DCH никаких задержек нет: мы подготовили свайное поле, идем с опережением графика. Что касается государства — дело тормозится, и хотелось бы, чтобы оно было быстрее сделано. Потому что и Днепропетровщина ждет этот аэропорт, его ждет вся Украина. Огромный промышленный регион, люди не должны ездить в Харьков или Киев, чтобы куда-то улететь. Я поэтому здесь, надеюсь, что мы с вами вместе общими усилиями подтолкнем этот процесс. Давайте все вместе возьмемся и как-то достучимся до всех — в первую очередь до государства, чтобы быстрее определились с генподрядчиком”, — сказал Ярославский, во время своего выступления и потом общаясь с журналистами в кулуарах UkraineInvest Talks: Dnipro.

Выступая на форуме, Александр Ярославский оценил украинский инвестиционный климат, вместе с тем отметив, что для инвесторов очень показательным сигналом будет успешная реализация проекта по строительству аэропорта в Днепре в рамках государственно-частного партнерства.

“Мне в Украине очень комфортно, очень нравится. У DCH здесь Днепровский металлургический завод, рудник „Сухая Балка“ я призываю всех, кто готов вкладывать в Украину, кто готов трудиться, кто готов созидать, пожалуйста, приезжайте. Мы как локальные инвесторы будем помогать. Это регион с прекраснейшими людьми, с прекрасным промышленным потенциалом, с неограниченными возможностями. У меня нет никаких сомнений, что инвесторы смотрят на это с интересом. А самое основное, мы показываем им пример. Я буду заниматься аэропортом день и ночь, пока мы не запустим этот проект. Это лакмусовая бумажка, на примере этого проекта мы можем показать, что, если за что-то беремся — мы это делаем, и власть нам помогает, потому что она является нашим партнером в этом проекте”, — заявил он.

Как сообщалось, местные СМИ уже на протяжении нескольких месяцев осуществляют мониторинг строительства взлетно-посадочной полосы, которое так и не началось.

По мнению экспертов, определенный государством генеральный подрядчик компания “Альтис” победила в тендере только потому, что занизила на 30 % стоимость строительства ВПП. В действительности же компания не располагает ресурсами для выполнения соответствующих работ и срывает график строительства аэродрома и аэропорта в целом.

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