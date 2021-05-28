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The Guardian

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Ярославський: ми вже 3 роки займаємося аеропортом в Дніпрі, а його можна було б вже побудувати за 2 роки, як в Харкові

Київ • УНН

 • 15280 перегляди

КИЇВ. 28 травня. УНН. Відомий український бізнесмен Олександр Ярославський з Топ-10 Forbes Ukraine, власник і президент групи DCH, закликав державу прискорити свою частину робіт з будівництва злітно-посадкової смуги в Міжнародному аеропорту “Дніпро”. Про це він заявив, виступаючи на інвестиційному форумі UkraineInvest Talks: Dnipro.

Ярославський: ми вже 3 роки займаємося аеропортом в Дніпрі, а його можна було б вже побудувати за 2 роки, як в Харкові

Як відомо, Ярославський є інвестором аеровокзального комплексу Міжнародного аеропорту “Дніпро”, а держава зобов’язалася побудувати нову злітно-посадкову смугу довжиною 3,2 км, яка зможе безпечно приймати сучасні важкі авіалайнери.

Як сказав бізнесмен, пройшло вже 3 роки, але аеропорту в Дніпрі так і немає, в той час як в Харкові аналогічний проект був повністю реалізований DCH за 2 роки в рамках підготовки до Євро-2012. “Я дуже хочу, щоб ми з державою (а це проект приватно-державного партнерства), почали будувати аеропорт більш ефективно і енергійно. Це крик душі, я приїхав на форум заради цього. Заради проекту, яким я займаюся фактично 3 роки — рік з попередньою владою і 2 роки з нинішньою. Рік ми займалися підготовкою, півроку пошуком проектанта, зараз начебто знайшли генерального підрядника, але знову щось не рухається з боку держави. З боку DCH ніяких затримок немає: ми підготували свайне поле, йдемо з випередженням графіка. Що стосується держави — справа гальмується, і хотілося б, щоб вона було швидше зроблена. Тому що і Дніпропетровщина чекає цей аеропорт, його чекає вся Україна. Величезний промисловий регіон, люди не повинні їздити до Харкова чи Києва, щоб кудись полетіти. Я тому тут, сподіваюся, що ми з вами разом спільними зусиллями підштовхнемо цей процес. Давайте всі разом візьмемося і якось достукаємося до всіх — в першу чергу до держави, щоб швидше визначилися з генпідрядником”, — сказав Ярославський, під час свого виступу і потім спілкуючись з журналістами в кулуарах UkraineInvest Talks: Dnipro.

Виступаючи на форумі, Олександр Ярославський оцінив український інвестиційний клімат, разом з тим зазначивши, що для інвесторів дуже показовим сигналом буде успішна реалізація проекту з будівництва аеропорту у Дніпрі в рамках державно-приватного партнерства.

“Мені в Україні дуже комфортно, дуже подобається. У DCH тут Дніпровський металургійний завод, рудник „Суха Балка“ я закликаю всіх, хто готовий вкладати в Україну, хто готовий працювати, хто готовий бачити, будь ласка, приїжджайте. Ми як локальні інвестори будемо допомагати. Це регіон з чудовими людьми, з прекрасним промисловим потенціалом, з необмеженими можливостями. У мене немає ніяких сумнівів, що інвестори дивляться на це з інтересом. А найголовніше, ми показуємо їм приклад. Я буду займатися аеропортом день і ніч, поки ми не запустимо цей проект. Це лакмусовий папірець, на прикладі цього проекту ми можемо показати, що, якщо за щось беремося — ми це робимо, і влада нам допомагає, тому що вона є нашим партнером в цьому проекті”, — заявив він.

Як повідомлялося, місцеві ЗМІ вже протягом декількох місяців здійснюють моніторинг будівництва злітно-посадкової смуги, яке так і не почалося.

На думку експертів, визначений державою генеральний підрядник компанія “Альтіс” перемогла в тендері тільки тому, що занизила на 30% вартість будівництва ЗПС. Насправді ж компанія не володіє достатніми ресурсами для виконання відповідних робіт і зриває графік будівництва аеродрому та аеропорту у цілому.

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