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Ярмоленко в составе "Вест Хэма" потерпел третье поражение подряд в АПЛ

Киев • УНН

 • 9005 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. В третьем туре английской Премьер-лиги “Вест Хэм” Украинская Андрея Ярмоленко снова потерпел поражение. Об этом сообщает Федерация футбола Украины, передает УНН.

Ярмоленко в составе "Вест Хэма" потерпел третье поражение подряд в АПЛ

Третьей неудачи команда украинского атакующего полузащитника потерпела на поле лондонского “Арсенала”. “Канониры” выиграли — 3:1, а Ярмоленко вышел лишь на замену (на 75-й минуте), когда “Молотобойцы” уже проигрывали — 1:2.

После трех туров “Вест Хэм” ещё нет очков и занимает последнюю строчку в турнирной таблице АПЛ.

Заметим, что в этом сезоне Ярмоленко принял участие в трех матчах в составе лондонского клуба, но в целом сыграл только 61 минуту.

Кроме того, Унай Эмери завоевал первую победу в Премьер-лиге у руля “канониров”.

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