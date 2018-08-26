Ярмоленко в составе "Вест Хэма" потерпел третье поражение подряд в АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. В третьем туре английской Премьер-лиги “Вест Хэм” Украинская Андрея Ярмоленко снова потерпел поражение. Об этом сообщает Федерация футбола Украины, передает УНН.
Третьей неудачи команда украинского атакующего полузащитника потерпела на поле лондонского “Арсенала”. “Канониры” выиграли — 3:1, а Ярмоленко вышел лишь на замену (на 75-й минуте), когда “Молотобойцы” уже проигрывали — 1:2.
После трех туров “Вест Хэм” ещё нет очков и занимает последнюю строчку в турнирной таблице АПЛ.
Заметим, что в этом сезоне Ярмоленко принял участие в трех матчах в составе лондонского клуба, но в целом сыграл только 61 минуту.
Кроме того, Унай Эмери завоевал первую победу в Премьер-лиге у руля “канониров”.