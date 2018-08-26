Ярмоленко у складі "Вест Хема" зазнав третьої поспіль поразки в АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. У третьому турі англійської Прем’єр-ліги “Вест Хем” українця Андрія Ярмоленка знову зазнав поразки. Про це інформує Федерація футболу України, передає УНН.
Третьої невдачі команда українського атакувального півзахисника зазнала на полі лондонського “Арсеналу”. “Каноніри” виграли — 3:1, а Ярмоленко знову вийшов лише на заміну (на 75-й хвилині), коли “Молотобійці” вже програвали — 1:2.
Після трьох турів “Вест Хем” ще немає очок й посідає останню сходинку в турнірній таблиці АПЛ.
Зауважимо, що у цьому сезоні Ярмоленко взяв участь у трьох матчах у складі лондонського клубу, але загалом відіграв тільки 61 хвилину.
Крім того, Унай Емері завоював першу перемогу в Прем’єр-лізі біля керма “канонірів”.