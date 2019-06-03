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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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7 марта, 06:35 • 110172 просмотра

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6 марта, 19:19 • 136802 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144423 просмотра

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Ярмоленко пропустит предстоящие матчи сборной Украины

Ярмоленко пропустит предстоящие матчи сборной Украины

Киев  •  УНН

 • 9213 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. Двое футболистов основы сборной Украины пропускать будущие встречи команды в отборе на Евро-2020. Об этом на пресс-конференции заявил наставник команды Андрей Шевченко, передает УНН со ссылкой на УАФ.

По словам Шевченко, Марлос и Андрей Ярмоленко будут болельщиками в двух июньских поединках.

“Мы оставили в команде двух футболистов, которые не будут участвовать в этих матчах. Андрей Ярмоленко продолжает восстанавливаться после травмы, он находится в коллективе в группе поддержки. Его присутствие важно для его партнеров прежде всего в психологическом аспекте. Мы хотим, чтобы он быстрее восстановился, но принять участие в двух поединках он, конечно, не сможет. Также в индивидуальном режиме тренируется Марлос. Надо еще три-четыре дня, после чего станет ясно, сможем ли мы на него рассчитывать в этой игре. Все остальные работают в общей группе и готовятся к Сербии и Люксембургу”, — отметил тренер.

Также коуч решил не вызывать Андрея Лунина с юношеской сборной.

“Команда (украинская юношеская команда — ред.) прошла группу, мы приветствуем футболистов. Это было мое решение — оставить пока Лунина в составе юношеской сборной. Практика для него также важна. Но он сыграет против Панамы, а затем в любом случае приедет к нам. Большего мы себе позволить не можем”, — добавил тренер.

Как сообщал УНН, в первой половине мая Ярмоленко начал тренировки с “Вест Хэмом” после восстановления от травмы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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