Ярмоленко пропустит предстоящие матчи сборной Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Двое футболистов основы сборной Украины пропускать будущие встречи команды в отборе на Евро-2020. Об этом на пресс-конференции заявил наставник команды Андрей Шевченко, передает УНН со ссылкой на УАФ.
По словам Шевченко, Марлос и Андрей Ярмоленко будут болельщиками в двух июньских поединках.
“Мы оставили в команде двух футболистов, которые не будут участвовать в этих матчах. Андрей Ярмоленко продолжает восстанавливаться после травмы, он находится в коллективе в группе поддержки. Его присутствие важно для его партнеров прежде всего в психологическом аспекте. Мы хотим, чтобы он быстрее восстановился, но принять участие в двух поединках он, конечно, не сможет. Также в индивидуальном режиме тренируется Марлос. Надо еще три-четыре дня, после чего станет ясно, сможем ли мы на него рассчитывать в этой игре. Все остальные работают в общей группе и готовятся к Сербии и Люксембургу”, — отметил тренер.
Также коуч решил не вызывать Андрея Лунина с юношеской сборной.
“Команда (украинская юношеская команда — ред.) прошла группу, мы приветствуем футболистов. Это было мое решение — оставить пока Лунина в составе юношеской сборной. Практика для него также важна. Но он сыграет против Панамы, а затем в любом случае приедет к нам. Большего мы себе позволить не можем”, — добавил тренер.
Как сообщал УНН, в первой половине мая Ярмоленко начал тренировки с “Вест Хэмом” после восстановления от травмы.