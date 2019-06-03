Ярмоленко пропустить майбутні матчі збірної України

За словами Шевченка, Марлос і Андрій Ярмоленко будуть уболівальниками в двох червневих поєдинках.

“Ми залишили в команді двох футболістів, які не братимуть участі в цих матчах. Андрій Ярмоленко продовжує відновлюватися після травми, він перебуває в колективі в групі підтримки. Його присутність важлива для його партнерів перш за все у психологічному аспекті. Ми бажаємо, щоб він швидше відновився, але взяти участь у цих двох поєдинках він, звичайно, не зможе. Також в індивідуальному режимі тренується Марлос. Треба ще три-чотири дні, після чого стане зрозуміло, чи зможемо ми на нього розраховувати в цих іграх. Усі інші працюють у загальній групі й готуються до Сербії та Люксембургу”, — зазначив тренер.

Також коуч вирішив не викликати Андрія Луніна із юнацької збірної.

“Команда (українська юнацька команда — ред.) пройшла групу, ми вітаємо футболістів. Це було моє рішення — залишити поки що Луніна у складі юнацької збірної. Практика для нього також важлива. Але він зіграє проти Панами, а потім у будь-якому випадку приїде до нас. Більшого ми собі дозволити не можемо”, — додав тренер.

Як повідомляв УНН, у першій половині травня Ярмоленко почав тренування із “Вест Хемом” після відновлення від травми.