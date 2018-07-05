Ярмоленко: лучше закончить карьеру, чем перейти в "Шахтер"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Игрок дортмундской “Боруссии” и сборной Украины Андрей Ярмоленко, став лицом одной из букмекерских контор, в рамках соответствующей презентации ответил на ряд блиц-вопросов, сообщает УНН со ссылкой на Youtube-канал одной из букмекерских контор.
На провокационный вопрос что лучше, перейти в “Шахтер” или закончить карьеру, футболист ответил, что лучше закончит карьеру.
Кроме того, нашего соотечественника всего удивили в “Боруссии” полузащитник Синдзи Кагава и нападающий Обамейянг. По словам Ярмоленко, таких быстрых футболистов он никогда не встречал.
Добавим, что Ярмоленко долгое время выступал за киевское “Динамо” перед переходом в состояние “шмелей”, сыграв за киевлян 340 матчей и забив 137 голов.