Ярмоленко: краще закінчити кар'єру, ніж перейти в "Шахтар"

На провокаційне запитання що краще, перейти в “Шахтар” або закінчити кар’єру, футболіст відповів, що краще закінчить кар’єру.

Крім того, нашого співвітчизника найбільше здивували в “Борусії” півзахисник Сіндзі Кагава і нападник Обамейянг. За словами Ярмоленка, таких швидких футболістів він ніколи не зустрічав.

Додамо, що Ярмоленко довгий час виступав за київське “Динамо” перед переходом до стану “джмелів”, зігравши за киян 340 матчів і забивши 137 голів.