Ярмоленко из-за травмы пропустил поединок "Вест Хэма"

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 31051 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 95108 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 121446 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 129150 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 167809 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152859 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140692 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130398 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 180319 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118318 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Ярмоленко из-за травмы пропустил поединок "Вест Хэма"

Ярмоленко из-за травмы пропустил поединок "Вест Хэма"

Киев  •  УНН

 • 8589 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. Звездный украинский новичок участника Английской Премьер-лиги "Вест Хэм" Андрей Ярмоленко не участвовал в крайней встрече своего клуба из-за повреждения. Об этом сообщает издание Zbirna.com, передает УНН.

Новичка "молотобойцев" беспокоит приводящая мышца бедра, из-за чего он уже пропустил один спарринг во время сборов в Австрии. Впрочем, речь не идет о серьезном повреждении - тренеры и футболист решили не рисковать и не выставлять украинца на игру против "Майнца", ведь уже на следующей неделе "Вест Хэм" проведет стартовый поединок чемпионата Англии против "Ливерпуля".

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Отметим, что основное время встречи с немецким "Майнцем" завершился ничьей 1:1, но в серии послематчевых пенальти англичане были точными - 7:6.

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