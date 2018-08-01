Ярмоленко из-за травмы пропустил поединок "Вест Хэма"

Новичка "молотобойцев" беспокоит приводящая мышца бедра, из-за чего он уже пропустил один спарринг во время сборов в Австрии. Впрочем, речь не идет о серьезном повреждении - тренеры и футболист решили не рисковать и не выставлять украинца на игру против "Майнца", ведь уже на следующей неделе "Вест Хэм" проведет стартовый поединок чемпионата Англии против "Ливерпуля".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ярмоленко включили в символическую сборную новичков АПЛ

Отметим, что основное время встречи с немецким "Майнцем" завершился ничьей 1:1, но в серии послематчевых пенальти англичане были точными - 7:6.