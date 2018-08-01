Ярмоленко из-за травмы пропустил поединок "Вест Хэма"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Звездный украинский новичок участника Английской Премьер-лиги "Вест Хэм" Андрей Ярмоленко не участвовал в крайней встрече своего клуба из-за повреждения. Об этом сообщает издание Zbirna.com, передает УНН.
Новичка "молотобойцев" беспокоит приводящая мышца бедра, из-за чего он уже пропустил один спарринг во время сборов в Австрии. Впрочем, речь не идет о серьезном повреждении - тренеры и футболист решили не рисковать и не выставлять украинца на игру против "Майнца", ведь уже на следующей неделе "Вест Хэм" проведет стартовый поединок чемпионата Англии против "Ливерпуля".
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Отметим, что основное время встречи с немецким "Майнцем" завершился ничьей 1:1, но в серии послематчевых пенальти англичане были точными - 7:6.