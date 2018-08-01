Ярмоленко через травму пропустив поєдинок "Вест Хема"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Зірковий український новачок учасника Англійської Прем'єр-ліги "Вест Хема" Андрій Ярмоленко не брав участі у крайній зустрічі свого клубу через пошкодження. Про це повідомляє видання Zbirna.com, передає УНН.
Новачка "молотобійців" турбує привідний м'яз стегна, через що він вже пропустив один спаринг під час зборів в Австрії. Втім, мова не йде про серйозне пошкодження - тренери і футболіст вирішили не ризикувати та не виставляти українця на гру проти "Майнця", адже вже наступного тижня "Вест Хему" проведе стартовий поєдинок чемпіонату Англії проти "Ліверпуля".
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ярмоленка включили в символічну збірну новачків АПЛ
Зауважимо, що основний час зустрічі з німецьким "Майнцом" завершився нічиєю 1:1, але в серії післяматчевих пенальті англійці були точнішими – 7:6.