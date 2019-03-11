Яремчук отличился десятым голом сезона за ФК "Гент"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. ФК "Гент" за который выступает плеяда украинцев одержал победу в предпоследнем туре первого этапа чемпионата Бельгии по футболу, передает корреспондент УНН.
В самом дебюте противостояния быстрый выпад "Гента" обернулся голом в ворота "Остенде". После удара одного из игроков вратарь отбил мяч перед собой, где на добивании сработал наш Роман Яремчук.
Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу коллектива Яремчука. Кроме форварда, который был заменен на 66 минуте, выступил и Роман Безус. Полузащитник вышел на поле на 72 минуте и успел заработать желтую карточку к своему пассиву.
Вместо этого, Игорь Пластун не попал в заявку на игру.
Заметим, что на счету Яремчука в сезоне 35 матчей за "Гент" и 10 забитых голов во всех турнирах.