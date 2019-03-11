Яремчук відзначився десятим голом сезону за ФК "Гент"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. ФК "Гент" за який виступає плеяда українців здобув перемогу в передостанньому турі першого етапу чемпіонату Бельгії з футболу, передає кореспондент УНН.
У самісінькому дебюті протистояння швидкий випад "Генту" обернувся голом у ворота "Остенде". Після удару одного з гравців воротар відбив м'яч перед собою, де на добиванні спрацював наш Роман Яремчук.
Зустріч закінчилася з рахунком 2:1 на користь колективу Яремчука. Крім форварда, який був замінений на 66 хвилині, виступив і Роман Безус. Півзахисник вийшов на поле на 72 хвилині і встиг заробити жовту картку до свого пасиву. Натомість Ігор Пластун не потрапив до заявки на гру.
Зауважимо, що на рахунку Яремчука в сезоні 35 матчів за "Гент" і 10 забитих голів у всіх турнірах.