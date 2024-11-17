Японские войска проведут совместные учения с военными Австралии и США
Киев • УНН
Японские войска начнут регулярные тренировки на севере Австралии с 2025 года. К учениям присоединятся ротационные силы США, что является частью стратегии укрепления безопасности трех стран.
Японские войска начнут регулярные тренировки на севере Австралии в рамках военного сотрудничества с Австралией и США, заявил в воскресенье министр обороны Австралии Ричард Марлес. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.
Министр обороны США Ллойд Остин провел в воскресенье 17 ноября встречу с министром обороны Японии Геном Накатани и министром обороны Австралии Ричардом Марлесом в Дарвине, на севере Австралии.
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Детали
Начиная с 2025 года японские войска будут регулярно направляться для проведения совместных учений с ротационными силами США на севере Австралии. Это станет последним шагом трех стран по укреплению связей в сфере безопасности в условиях растущей стратегической конкуренции с Китаем.
В то же время Министр обороны США Ллойд Остин выразил уверенность в том, что США предоставят возможности, предусмотренные в соглашении AUKUS, в рамках которого Австралия приобретет американские атомные подводные лодки и разработает новый класс атомных подводных лодок совместно с США и Великобританией.
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Ожидается, что обучение начнется со следующего года, согласно Australian Broadcasting Corp.
Около 2000 морских пехотинцев США уже находятся в Дарвине, столице Северной территории Австралии.
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