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Японские войска проведут совместные учения с военными Австралии и США

Японские войска проведут совместные учения с военными Австралии и США

Киев  •  УНН

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Японские войска начнут регулярные тренировки на севере Австралии с 2025 года. К учениям присоединятся ротационные силы США, что является частью стратегии укрепления безопасности трех стран.

Японские войска начнут регулярные тренировки на севере Австралии в рамках военного сотрудничества с Австралией и США, заявил в воскресенье министр обороны Австралии Ричард Марлес. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Министр обороны США Ллойд Остин провел в воскресенье 17 ноября встречу с министром обороны Японии Геном Накатани и министром обороны Австралии Ричардом Марлесом в Дарвине, на севере Австралии.

Сегодня мы объявляем о том, что в Австралию будут регулярно перебрасываться десантные бригады быстрого реагирования Японии,

- заявил Ричард Марлес.

Детали

Начиная с 2025 года японские войска будут регулярно направляться для проведения совместных учений с ротационными силами США на севере Австралии. Это станет последним шагом трех стран по укреплению связей в сфере безопасности в условиях растущей стратегической конкуренции с Китаем.

В то же время Министр обороны США Ллойд Остин выразил уверенность в том, что США предоставят возможности, предусмотренные в соглашении AUKUS, в рамках которого Австралия приобретет американские атомные подводные лодки и разработает новый класс атомных подводных лодок совместно с США и Великобританией.

Министерство обороны США сосредоточено на плавном и эффективном переходе к новой администрации избранного президента Дональда Трампа,

- добавил Ллойд.

Ожидается, что обучение начнется со следующего года, согласно Australian Broadcasting Corp.

Около 2000 морских пехотинцев США уже находятся в Дарвине, столице Северной территории Австралии.

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Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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