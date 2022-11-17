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Япония увеличила дефицит торгового баланса, а импорт бьет рекорды

Япония увеличила дефицит торгового баланса, а импорт бьет рекорды

Киев • УНН

 • 331431 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. 15 месяц подряд Япония отмечает дефицит торгового баланса, поскольку как импорт, так и экспорт достигли рекордно высокого уровня на фоне резкого роста цен на энергию и продукты питания и падение иены. Об этом пишет агентство The Associated Press, передает УНН.

Детали

Дефицит в размере 2,16 трлн иен (15 млрд долларов) стал самым высоким за октябрь с тех пор, как сравнимые данные были впервые собраны в 1979 году, сообщило в четверг министерство финансов.

Огромный дефицит возник, несмотря на уверенный рост экспорта, который вырос на 25,3% в прошлом месяце до 9 триллионов иен (64 миллиарда долларов) по сравнению с прошлым годом. По данным министерства, среди товаров, экспорт которых увеличился, находились автомобили, медицинские товары и электрическое оборудование.

Импорт составил 11 трлн иен (79 млрд долларов), увеличившись на 53,5% по сравнению с предыдущим годом. Япония зависит как от импорта энергоносителей, так и от импорта продовольствия в то время, когда по всему миру растет инфляционное давление.

Торговый баланс Японии в последние годы колебался частично из-за перебоев в производстве и других проблем, связанных с пандемией коронавируса.

Также критически важным ростом стоимости импорта является снижение стоимости японской валюты. Доллар США, год назад торговавшийся примерно по 110 иен, в последнее время вырос почти до 150 иен. В последние недели падение замедлилось, и сейчас доллар торгуется на уровне около 140 иен.

Война в Украине и другие глобальные факторы спровоцировали недавний резкий рост цен на энергоносители. Япония импортирует почти всю свою нефть.

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