Япония увеличила дефицит торгового баланса, а импорт бьет рекорды

Детали

Дефицит в размере 2,16 трлн иен (15 млрд долларов) стал самым высоким за октябрь с тех пор, как сравнимые данные были впервые собраны в 1979 году, сообщило в четверг министерство финансов.

Огромный дефицит возник, несмотря на уверенный рост экспорта, который вырос на 25,3% в прошлом месяце до 9 триллионов иен (64 миллиарда долларов) по сравнению с прошлым годом. По данным министерства, среди товаров, экспорт которых увеличился, находились автомобили, медицинские товары и электрическое оборудование.

Импорт составил 11 трлн иен (79 млрд долларов), увеличившись на 53,5% по сравнению с предыдущим годом. Япония зависит как от импорта энергоносителей, так и от импорта продовольствия в то время, когда по всему миру растет инфляционное давление.

Торговый баланс Японии в последние годы колебался частично из-за перебоев в производстве и других проблем, связанных с пандемией коронавируса.

Также критически важным ростом стоимости импорта является снижение стоимости японской валюты. Доллар США, год назад торговавшийся примерно по 110 иен, в последнее время вырос почти до 150 иен. В последние недели падение замедлилось, и сейчас доллар торгуется на уровне около 140 иен.

Война в Украине и другие глобальные факторы спровоцировали недавний резкий рост цен на энергоносители. Япония импортирует почти всю свою нефть.