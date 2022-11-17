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Японія збільшила дефіцит торговельного балансу, а імпорт б'є рекорди

Японія збільшила дефіцит торговельного балансу, а імпорт б'є рекорди

Київ • УНН

 • 331434 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. 15-й місяць поспіль Японія відзначає дефіцит торговельного балансу, оскільки як імпорт, так і експорт досягли рекордно високого рівня на тлі різкого зростання цін на енергію та продукти харчування та падіння єни. Про це пише агенство The Associated Press, передає УНН.

Деталі

Дефіцит у розмірі 2,16 трлн єн (15 млрд доларів) став найвищим за жовтень з того часу, як порівняні дані були вперше зібрані 1979 року, повідомило у четвер міністерство фінансів.

Величезний дефіцит виник, незважаючи на впевнене зростання експорту, яке зросло на 25,3% минулого місяця до 9 трильйонів єн (64 мільярди доларів) порівняно з минулим роком. За даними міністерства, серед товарів, експорт яких збільшився, були автомобілі, медичні товари та електричне обладнання.

Імпорт становив 11 трлн єн (79 млрд доларів), збільшившись на 53,5% порівняно з попереднім роком. Японія залежить як від імпорту енергоносіїв, так і від імпорту продовольства у той час, коли в усьому світі зростає інфляційний тиск.

Торговий баланс Японії в останні роки коливався частково через перебої у виробництві та інші проблеми, пов'язані з пандемією коронавірусу.

Також критично важливим зростання вартості імпорту є зниження вартості японської валюти. Долар США, який рік тому торгувався приблизно по 110 єн, останнім часом зріс майже до 150 єн. В останні тижні падіння сповільнилося, і зараз долар торгується на рівні близько 140 єн.

Війна в Україні та інші глобальні чинники спровокували нещодавнє різке зростання цін на енергоносії. Японія імпортує майже всю свою нафту.

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