Японія збільшила дефіцит торговельного балансу, а імпорт б'є рекорди

Деталі

Дефіцит у розмірі 2,16 трлн єн (15 млрд доларів) став найвищим за жовтень з того часу, як порівняні дані були вперше зібрані 1979 року, повідомило у четвер міністерство фінансів.

Величезний дефіцит виник, незважаючи на впевнене зростання експорту, яке зросло на 25,3% минулого місяця до 9 трильйонів єн (64 мільярди доларів) порівняно з минулим роком. За даними міністерства, серед товарів, експорт яких збільшився, були автомобілі, медичні товари та електричне обладнання.

Імпорт становив 11 трлн єн (79 млрд доларів), збільшившись на 53,5% порівняно з попереднім роком. Японія залежить як від імпорту енергоносіїв, так і від імпорту продовольства у той час, коли в усьому світі зростає інфляційний тиск.

Торговий баланс Японії в останні роки коливався частково через перебої у виробництві та інші проблеми, пов'язані з пандемією коронавірусу.

Також критично важливим зростання вартості імпорту є зниження вартості японської валюти. Долар США, який рік тому торгувався приблизно по 110 єн, останнім часом зріс майже до 150 єн. В останні тижні падіння сповільнилося, і зараз долар торгується на рівні близько 140 єн.

Війна в Україні та інші глобальні чинники спровокували нещодавнє різке зростання цін на енергоносії. Японія імпортує майже всю свою нафту.