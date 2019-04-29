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Япония повысит дальность ракет "земля-корабль" для сдерживания Китая

Япония повысит дальность ракет "земля-корабль" для сдерживания Китая

Киев  •  УНН

 • 7673 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Министерство обороны Японии намерено вдвое повысить дальность имеющихся сейчас у вооруженных сил страны ракет класса "земля - корабль", доведя ее до 400 км. Об этом сообщает УНН со ссылкой на газета Sankei Shimbun.

Такая мера предпринимается для того, чтобы усилить контроль над стратегически важными проливами в Восточно-Китайском море.

Мобильные ракеты класса "земля - корабль" производства корпорации Mitsubishi Heavy Industries поступили в вооруженные силы Японии в 2012 году, их дальность - примерно 200 км. В настоящее время они размещены на острове Амамиосима в Восточно-Китайском море, в будущем году их развернут в этом районе еще и на острове Мияко.

После повышения дальности до 400 км такими ракетами предполагается в 2022 году оснастить патрульные самолеты ВМС страны. В 2023 году в наземном варианте их на постоянной основе развернут на острове Мияко.

Такая мера, отмечает газета, позволит взять под постоянный контроль все проливы в этой зоне вплоть до острова Тайвань. Ими регулярно пользуются корабли ВМС Китая для того, чтобы выйти из прибрежной зоны в открытые воды Тихого океана. Повышение дальности ракет усилит также контроль Токио над необитаемыми островами Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, на которые претендует Пекин.

Напомним, правительство Японии приняло решение разработать собственные ударные самолеты электронной войны , которые призваны выводить из строя радары и системы связи предполагаемого противника.

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