Японія збільшить дальність ракет "земля-корабель" для стримування Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Міністерство оборони Японії має намір удвічі збільшити дальність наявних зараз у збройних сил країни ракет класу "земля- корабель", довівши її до 400 км. Про це повідомляє УНН з посиланням на газета Sankei Shimbun.
Такий захід робиться для того, щоб посилити контроль над стратегічно важливими протоками в Східно-Китайському морі.
Мобільні ракети класу "земля- корабель" виробництва корпорації Mitsubishi Heavy Industries надійшли в збройні сили Японії в 2012 році, їх дальність - приблизно 200 км. В даний час вони розміщені на острові Амаміосіма в Східно-Китайському морі, в майбутньому році їх розгорнуть в цьому районі ще і на острові Міяко.
Після збільшення дальності до 400 км такими ракетами передбачається у 2022 році оснастити патрульні літаки ВМС країни. У 2023 році в наземному варіанті їх на постійній основі розгорнуть на острові Міяко.
Такий захід дозволить взяти під постійний контроль всі протоки в цій зоні аж до острова Тайвань. Ними регулярно користуються кораблі ВМС Китаю для того, щоб вийти з прибережної зони у відкриті води Тихого океану. Збільшення дальності ракет посилить також контроль Токіо над безлюдними островами Сенкаку (Дяоюйдао) в Східно-Китайському морі, на які претендує Пекін.
Нагадаємо, уряд Японії прийняв рішення розробити власні ударні літаки електронної війни, які покликані виводити з ладу радари і системи зв’язку передбачуваного супротивника.