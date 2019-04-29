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Японія збільшить дальність ракет "земля-корабель" для стримування Китаю

Японія збільшить дальність ракет "земля-корабель" для стримування Китаю

Київ • УНН

 • 7673 перегляди

КИЇВ. 29 квітня. УНН. Міністерство оборони Японії має намір удвічі збільшити дальність наявних зараз у збройних сил країни ракет класу "земля- корабель", довівши її до 400 км. Про це повідомляє УНН з посиланням на газета Sankei Shimbun.

Такий захід робиться для того, щоб посилити контроль над стратегічно важливими протоками в Східно-Китайському морі.

Мобільні ракети класу "земля- корабель" виробництва корпорації Mitsubishi Heavy Industries надійшли в збройні сили Японії в 2012 році, їх дальність - приблизно 200 км. В даний час вони розміщені на острові Амаміосіма в Східно-Китайському морі, в майбутньому році їх розгорнуть в цьому районі ще і на острові Міяко.

Після збільшення дальності до 400 км такими ракетами передбачається у 2022 році оснастити патрульні літаки ВМС країни. У 2023 році в наземному варіанті їх на постійній основі розгорнуть на острові Міяко.

Такий захід дозволить взяти під постійний контроль всі протоки в цій зоні аж до острова Тайвань. Ними регулярно користуються кораблі ВМС Китаю для того, щоб вийти з прибережної зони у відкриті води Тихого океану. Збільшення дальності ракет посилить також контроль Токіо над безлюдними островами Сенкаку (Дяоюйдао) в Східно-Китайському морі, на які претендує Пекін.

Нагадаємо, уряд Японії прийняв рішення розробити власні ударні літаки електронної війни, які покликані виводити з ладу радари і системи зв’язку передбачуваного супротивника.

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