Япония требует от Индии четкой реакции на войну в Украине

Детали

Индия и Япония являются участниками четырехстороннего диалога по безопасности (Quad), системы безопасности, которая включает также Соединенные Штаты и Австралию, но Индия является единственным членом Quadrial Security Dialogue (Quad), который не осудил вторжение.

Япония ввела санкции против десятков российских лиц и организаций с начала, как россия вторглась в Украину, и приняла украинских беженцев.

Цитата

"Мы (Кісіда и Моде) подтвердили, что любое одностороннее изменение статус-кво с помощью силы не может быть прощен ни в одном регионе, и необходимо добиваться мирного решения споров на основе международного права", - сказал Кісіда.

В 2020 году обе страны подписали соглашение о приобретении и перекрестное обслуживание, которое предусматривает взаимные запасы продовольствия, топлива и других поставок между их силами обороны.

Добавим

Япония заявила, что введет санкции против 15 российских лиц и девяти организаций, включая должностных лиц обороны и государственного экспортера оружия "Рособоронэкспорт".