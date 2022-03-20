Японія вимагає від Індії чіткої реакції на війну в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда сказав своєму індійському колезі Нарендре Моді, що вторгнення росії в Україну похитнуло «фундамент міжнародного порядку» і вимагає чіткої відповіді, сказав він у суботу. Про wе повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Індія та Японія є сторонами чотиристороннього діалогу з безпеки (Quad), системи безпеки, яка також включає Сполучені Штати та Австралію, але Індія є єдиним членом Quadrial Security Dialogue (Quad), який не засудив вторгнення.
Японія ввела санкції проти десятків російських осіб і організацій з початку, як росія вторглася в Україну, і прийняла українських біженців.
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"Ми (Кісіда і Моді) підтвердили, що будь-яка одностороння зміна статус-кво за допомогою сили не може бути прощена в жодному регіоні, і необхідно домагатися мирного вирішення суперечок на основі міжнародного права", - сказав Кісіда.
У 2020 році обидві країни підписали угоду про придбання та перехресне обслуговування, яка передбачає взаємні запаси продовольства, палива та інших постачання між їхніми силами оборони.
Додамо
Японія заявила, що введе санкції проти 15 російських осіб і дев'яти організацій, включаючи посадових осіб оборони та державного експортера зброї "Рособоронекспорт".