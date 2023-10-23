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Япония передаст Украине трансформаторы и солнечные панели

Киев • УНН

 • 139479 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. В Украину в ближайшее время поступят трансформаторы и солнечные панели от японских партнеров. Об этом шла речь во время встречи заместителей министра энергетики Ярослава Демченкова и Светланы Гринчук с представителями Японского агентства международного сотрудничества (JICA) во главе с вице-президентом агентства Андо Наоки. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Украины, передает УНН.

Япония передаст Украине трансформаторы и солнечные панели

Детали

Господин Наоки заверил, что Япония продолжит поддержку украинского энергосектора, и анонсировал поставки в Украину в течение ближайших месяцев трансформаторов и солнечных панелей.

Ярослав Демченков поблагодарил японскую сторону за поддержку, оказанную украинскому энергетическому сектору, и отметил ее важное значение для прохождения зимы в условиях вражеских атак на объекты энергетической инфраструктуры.

Светлана Гринчук отметила, что Украина заинтересована в углублении сотрудничества с агентством для усиления физической защиты энергообъектов. Также заместитель министра предложила представителям JICA присоединиться к работе в рамках электронной системы AidEnergy, которая позволяет в онлайн-режиме знакомиться с текущими потребностями энергетических компаний Украины и предоставлять оперативную помощь.

Андо Наоки подчеркнул, что энергетическая безопасность имеет очень важное значение, и около 40% помощи, которую японская сторона предоставляет Украине, - это поддержка энергетического сектора страны.

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